Стойка Avenger A5012 Roller Stand 12
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная высота, см
78
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384040
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная высота, см
78
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х20х20
Вес, кг.
8
Описание товара Стойка Avenger A5012 Roller Stand 12
Стальная студийная стойка Avenger Roller Stand 12 используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. Стойка Avenger A50124 оснащена колесами с тормозными механизмами для легкой транспортировки тяжёлого студийного оборудования. Высота стойки регулируется от 78 до 120 см. Верхнее крепление: гнездо 1 1/8 (28 мм), штифт 5/8 (16 мм). Максимальная нагрузка 25 кг. Вес 8 кг.
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Бренд
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
25
Минимальная высота, см
78
Страна производитель
Китай
Стальная студийная стойка Avenger Roller Stand 12 используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. Стойка Avenger A50124 оснащена колесами с тормозными механизмами для легкой транспортировки тяжёлого студийного оборудования. Высота стойки регулируется от 78 до 120 см. Верхнее крепление: гнездо 1 1/8 (28 мм), штифт 5/8 (16 мм). Максимальная нагрузка 25 кг. Вес 8 кг.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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