Стойка Avenger A4050CS

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
30
Минимальная высота, см
188
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384039
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Стальная студийная стойка-журавль Avenger A4050CS используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. При использовании в режиме стрелы настоятельно рекомендуется использовать дополнительный противовес. Стойка оснащена одной регулируемой нивелирующей ножкой, которая может выдвигаться и блокироваться, чтобы выровнять стойку на неровной местности, например, на склонах или лестницах. Модель A4050CS совместима с тормозными колесами A9000N, которые можно купить отдельно. Высота стойки регулируется от 188 до 500 см. Верхнее крепление: гнездо 1 1/8 (28 мм), штифт 5/8 (16 мм). Максимальная нагрузка 30 кг. Вес 15 кг.
Стальная студийная стойка-журавль Avenger A4050CS используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. При использовании в режиме стрелы настоятельно рекомендуется использовать дополнительный противовес. Стойка оснащена одной регулируемой нивелирующей ножкой, которая может выдвигаться и блокироваться, чтобы выровнять стойку на неровной местности, например, на склонах или лестницах. Модель A4050CS совместима с тормозными колесами A9000N, которые можно купить отдельно. Высота стойки регулируется от 188 до 500 см. Верхнее крепление: гнездо 1 1/8 (28 мм), штифт 5/8 (16 мм). Максимальная нагрузка 30 кг. Вес 15 кг.
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