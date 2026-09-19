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Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43 купить с доставкой в Москве
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Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43

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Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43 - фото 1
Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43 - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
153
  • Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43 - фото 1
  • Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43 - фото 2
  • Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
125 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384034
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
153
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.2х0.2
Вес, кг.
16

Описание товара Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43

Стальная студийная стойка Avenger Overhead Stand 43 используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. Также она оснащена встроенным зажимом для установки опор, перекладин, рам и т.д. Данная модель имеет одну регулируемую нивелирующую ножку, которая может выдвигаться и блокироваться, чтобы выровнять стойку на неровной местности, например, на склонах или лестницах. Высота стойки регулируется от 153 до 430 см. Верхнее крепление имеет гнездо (приёмник) 1 1/8 (28 мм). Максимальная нагрузка 40 кг. Вес 16 кг.

Отзывы о товаре Стойка Avenger A3043CS Overhead Stand 43




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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
40
Минимальная высота, см
153
Страна производитель
Китай
Описание
Стальная студийная стойка Avenger Overhead Stand 43 используются в фото, теле и кинопроизводстве для установки осветительного оборудования, держателей, гобо, флагов и прочих аксессуаров. Также она оснащена встроенным зажимом для установки опор, перекладин, рам и т.д. Данная модель имеет одну регулируемую нивелирующую ножку, которая может выдвигаться и блокироваться, чтобы выровнять стойку на неровной местности, например, на склонах или лестницах. Высота стойки регулируется от 153 до 430 см. Верхнее крепление имеет гнездо (приёмник) 1 1/8 (28 мм). Максимальная нагрузка 40 кг. Вес 16 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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