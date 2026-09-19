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Характеристики
Тип товара
Стойка
Максимальная нагрузка, кг
10
Минимальная высота, см
134
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384032
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Описание товара Стойка Avenger A2033LKIT C-Stand Kit 33
Трёхсекционная студийная стойка Avenger C-Stand A2033L изготовлена из крепкой стали. Благодаря этому, она способна выдержать нагрузку до 10 кг. Высота стойки регулируется в диапазоне от 134 до 328 см. Стойки серии C-Stand имеют одну регулируемую по высоте опору, которая позволяет использовать её на разных уровнях поверхности, например, на лестнице или бордюрах. Avenger D200 Grip Head представляет собой зажим, с которым удобно работать в студии. Он предназначен для крепления холстов, флагов, отражателей и т.д. Устанавливается на стандартную стойку с пальцем 5/8 (16 мм). Стальной кронштейн Avenger D520 обычно используется на стойках в сочетании с захватной головкой D200, чтобы обеспечить расширенную точку захвата для холстов, флагов или небольших осветителей. Длина трубы составляет 102 см.
Трёхсекционная студийная стойка Avenger C-Stand A2033L изготовлена из крепкой стали. Благодаря этому, она способна выдержать нагрузку до 10 кг. Высота стойки регулируется в диапазоне от 134 до 328 см. Стойки серии C-Stand имеют одну регулируемую по высоте опору, которая позволяет использовать её на разных уровнях поверхности, например, на лестнице или бордюрах. Avenger D200 Grip Head представляет собой зажим, с которым удобно работать в студии. Он предназначен для крепления холстов, флагов, отражателей и т.д. Устанавливается на стандартную стойку с пальцем 5/8 (16 мм). Стальной кронштейн Avenger D520 обычно используется на стойках в сочетании с захватной головкой D200, чтобы обеспечить расширенную точку захвата для холстов, флагов или небольших осветителей. Длина трубы составляет 102 см.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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