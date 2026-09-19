Top.Mail.Ru
Колеса для студийной стойки Avenger B9000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Колеса для студийной стойки Avenger B9000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Колеса для студийной стойки Avenger B9000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колеса для стойки
Максимальная нагрузка, кг
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383992
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Колеса для стойки
Максимальная нагрузка, кг
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, кг.
1.8

Описание товара Колеса для студийной стойки Avenger B9000

Комплект из 3х колес для стоек Strato safe. Имеют двойной тормозной механизм, который может блокировать колеса и обеспечить их вращение по отдельности.

Отзывы о товаре Колеса для студийной стойки Avenger B9000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Колеса для стойки
Максимальная нагрузка, кг
70
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из 3х колес для стоек Strato safe. Имеют двойной тормозной механизм, который может блокировать колеса и обеспечить их вращение по отдельности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колеса для студийной стойки Avenger B9000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...