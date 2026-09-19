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Колеса для студийной стойки Avenger A9000NB черный купить с доставкой в Москве
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Колеса для студийной стойки Avenger A9000NB черный

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Колеса для студийной стойки Avenger A9000NB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колеса для стойки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383991
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Колеса для стойки
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, кг.
3.5

Описание товара Колеса для студийной стойки Avenger A9000NB черный

Комплект из трех колес диаметром 100мм с тормозами, отлично подходит для стоек с ногами квадратного сечения 20 x 20 мм или 25 x 25 мм.

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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Колеса для стойки
Описание
Комплект из трех колес диаметром 100мм с тормозами, отлично подходит для стоек с ногами квадратного сечения 20 x 20 мм или 25 x 25 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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