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Зажим с штангой Avenger D500 купить с доставкой в Москве
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Зажим с штангой Avenger D500

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Зажим с штангой Avenger D500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383955
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х20х20
Вес, кг.
1

Описание товара Зажим с штангой Avenger D500

Avenger D500 — это зажим D200 с удлинительной штангой 510 мм. Длина составляет 51 см.

Отзывы о товаре Зажим с штангой Avenger D500




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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Описание
Avenger D500 — это зажим D200 с удлинительной штангой 510 мм. Длина составляет 51 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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