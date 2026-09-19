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Зажим для труб Avenger C481 купить с доставкой в Москве
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Зажим для труб Avenger C481

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Зажим для труб Avenger C481 - фото 1
Зажим для труб Avenger C481 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
300
  • Зажим для труб Avenger C481 - фото 1
  • Зажим для труб Avenger C481 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383943
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
800

Описание товара Зажим для труб Avenger C481

Зажим двойной для соединения двух перекладин под 90 градусов, максимальная нагрузка 300 кг, для установки на объекты диаметром 48-52 мм.

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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
300
Страна производитель
Китай
Описание
Зажим двойной для соединения двух перекладин под 90 градусов, максимальная нагрузка 300 кг, для установки на объекты диаметром 48-52 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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