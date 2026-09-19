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Зажим Avenger C4482 MP Swivel Eye Coupler купить с доставкой в Москве
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Зажим Avenger C4482 MP Swivel Eye Coupler

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Зажим Avenger C4482 MP Swivel Eye Coupler
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383935
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажим
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Зажим Avenger C4482 MP Swivel Eye Coupler

Поворотный зажим состоит из двух одинаковых зажимов, которые вращаются на 360° и позволяют легко, быстро и надежно зафиксировать перекладины, шины и направляющие. Можно использовать с объектами диаметром от 42мм до 52мм. Изготовленный из алюминиевого сплава, он способен выдержать вес до 300 кг. Вес изделия 0,81 кг.

Отзывы о товаре Зажим Avenger C4482 MP Swivel Eye Coupler




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Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажим
Описание
Поворотный зажим состоит из двух одинаковых зажимов, которые вращаются на 360° и позволяют легко, быстро и надежно зафиксировать перекладины, шины и направляющие. Можно использовать с объектами диаметром от 42мм до 52мм. Изготовленный из алюминиевого сплава, он способен выдержать вес до 300 кг. Вес изделия 0,81 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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