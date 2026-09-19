Зажим Avenger C4461-1 MP Eye Coupler
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383928
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
600
Описание товара Зажим Avenger C4461-1 MP Eye Coupler
Зажим MP Eye coupler идеальный зажим для установки на трубах или ферменных конструкциях. Изготовлен из алюминиевого сплава, фиксируется при помощи гайки и имеет штифт-адаптер 28 мм для установки света и других аксессуаров. Выдерживает вес до 500 кг, можно применять на трубах диаметром от 42 мм до 52 мм. Идеально подходит для телевизионных светильников.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Зажим MP Eye coupler идеальный зажим для установки на трубах или ферменных конструкциях. Изготовлен из алюминиевого сплава, фиксируется при помощи гайки и имеет штифт-адаптер 28 мм для установки света и других аксессуаров. Выдерживает вес до 500 кг, можно применять на трубах диаметром от 42 мм до 52 мм. Идеально подходит для телевизионных светильников.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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