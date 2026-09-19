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Зажим Avenger Super Clamp C1575B купить с доставкой в Москве
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Зажим Avenger Super Clamp C1575B

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Зажим Avenger Super Clamp C1575B - фото 1
Зажим Avenger Super Clamp C1575B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
15
  • Зажим Avenger Super Clamp C1575B - фото 1
  • Зажим Avenger Super Clamp C1575B - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383922
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Характеристики

Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
500

Описание товара Зажим Avenger Super Clamp C1575B

Зажим надежно держит оборудование при помощи металлического фиксатора. Предназначен для установки на объектах диаметром от 13 мм до 55 мм.

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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AVENGER
Тип товара
Зажимы
Максимальная нагрузка, кг
15
Страна производитель
Китай
Описание
Зажим надежно держит оборудование при помощи металлического фиксатора. Предназначен для установки на объектах диаметром от 13 мм до 55 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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