Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Samsung (M515) Galaxy M51 черная рамка
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Samsung (M515) Galaxy M51 черная рамка
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это надежное решение для тех, кто заботится о безопасности экрана своего устройства. Изготовленные из высококачественного материала, эти защитные стекла имеют толщину всего 0.26 мм, что делает их практически незаметными на экране, сохраняя при этом все тактильные ощущения от взаимодействия с дисплеем. Отличительной особенностью защитных стекол BoraSCO является их твердость — показатель 9H обеспечивает максимальную прочность и устойчивость к царапинам и другим механическим повреждениям. Это позволяет сохранить экран вашего телефона в идеальном состоянии даже при интенсивном использовании. Бренд BoraSCO гарантирует высокое качество и надежность своей продукции, обеспечивая вашим устройствам долговечную защиту от внешних воздействий. Легкость установки и точность подгонки под размеры экрана делают эти защитные стекла незаменимым аксессуаром для любого пользователя смартфона.
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