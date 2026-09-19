Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный
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Характеристики
Описание товара Микроскоп цифровой Levenhuk MED D10T, тринокулярный
Тринокулярный микроскоп Levenhuk MED D10T снабжен цифровой камерой 5,1 Мпикс, поэтому может использоваться не только для визуальных наблюдений, но и для проведения презентаций, и для фиксации исследований на фото и видео. Благодаря ахроматической оптике микроскоп передает контрастную и детализированную картинку. Качество изображения подходит для профессиональных исследований микробиологических образцов на увеличении от 40 до 1000 крат. В микроскопе установлена тринокулярная насадка, состоящая из бинокулярной визуальной части и отдельной вертикальной трубки для установки цифровой камеры. Насадка вращается на 360°, визуальный блок отклонен на угол в 30°. В комплекте есть цифровая камера 5,1 Мпикс, ее возможности – съемка отдельных фотографий, запись видеороликов, передача картинки на внешний экран в реальном времени. Программа, которая устанавливается с комплектного диска, позволяет проводить простую обработку снимков.
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