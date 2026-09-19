Телескоп Sky-Watcher BK 607AZ2
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Характеристики
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 607AZ2
Телескоп Sky-Watcher Mercury AC 60/700 AZ2 – это ахроматический рефрактор с апертурой 60 мм. Он собирает в 70 раз больше света, чем глаз человека. Благодаря этому в него можно увидеть Луну, Сатурн, Юпитер, Марс и другие объекты ближнего космоса. Телескоп подходит и для ландшафтных наблюдений, т. е. может использоваться в качестве мощной зрительной трубы. Телескоп Sky-Watcher Mercury AC 60/700 AZ2 – прекрасный подарок начинающему астроному любого возраста! Телескоп установлен на азимутальную монтировку AZ2. Она простая в управлении, не требует никакой дополнительной настройки. На обеих осях есть стопорные винты, а на вертикальной оси – микрометрический винт. Управление ручное: оптическую трубу можно перемещать вверх-вниз и вправо-влево. Тренога выполнена из алюминия. В центре есть лоток для аксессуаров. Каждая ножка треноги регулируется по высоте. Основные особенности: Рефрактор-ахромат для начинающих астрономов. Хорошо подходит для изучения ближнего космоса и наземных объектов. Богатый набор оптических аксессуаров в комплекте. Простая в управлении азимутальная монтировка. Комплектация: оптическая труба телескопа, окуляр 10 мм, 1,25, окуляр 25 мм, 1,25, диагональное зеркало 90°, 1,25, линза Барлоу 2х, 1,25, оптический искатель 5x24, азимутальная монтировка AZ2, алюминиевая тренога, лоток для аксессуаров, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.
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