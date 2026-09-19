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Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO купить с доставкой в Москве
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Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO

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Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO - фото 1
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300 мм
Оптическая схема
Ньютона
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383452
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
стальная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300 мм
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х49х45
Вес, кг.
16.3

Описание товара Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO

Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO – это рефлектор Ньютона, установленный на компьютеризированную монтировку. Им можно управлять при помощи смартфона или планшета, используя сеть Wi-Fi. Команды телескопу отдаются из скачиваемого приложения «SynScan», в память которого загружены координаты 10 000 астрономических объектов. Все их телескоп умеет самостоятельно находить на небе.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
стальная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300 мм
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
750
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO – это рефлектор Ньютона, установленный на компьютеризированную монтировку. Им можно управлять при помощи смартфона или планшета, используя сеть Wi-Fi. Команды телескопу отдаются из скачиваемого приложения «SynScan», в память которого загружены координаты 10 000 астрономических объектов. Все их телескоп умеет самостоятельно находить на небе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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