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Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 купить с доставкой в Москве
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Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000

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Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 1
Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 2
Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 3
Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 4
Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 5
Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 6
Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 7
Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 8
Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, 3 насадки, чехол, щеточка для чистки
Количество пинцетов
32
Подсветка
есть
Насадки
для деликатных зон, для точечного удаления волос
Число скоростей
2
  • Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 1
  • Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 2
  • Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 3
  • Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 4
  • Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 5
  • Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 6
  • Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 7
  • Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 8
  • Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
5 550 руб.  9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383093
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, 3 насадки, чехол, щеточка для чистки
Количество пинцетов
32
Подсветка
есть
Насадки
для деликатных зон, для точечного удаления волос
Число скоростей
2
Питание
от аккумулятора
Аккумулятор
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х7
Вес, г.
375

Описание товара Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000

Эпилятор Philips BRE700/00 разработан для легкого ухода за телом и ногами. Прибор позволяет осуществлять эффективную эпиляцию различных зон тела, результат которой сохраняется в течение 4 недель. Этому способствует уникальная система эпиляции, которая позволяет делать до 70 000 захватов за одну минуту, поэтому за одно движение эпилятор позволяет обрабатывать большую поверхность, а вы получите идеальную гладкость обработанного участка. Philips BRE700/00 использует широкую эпилирующую головку, чтобы одним движением вы могли удалять больше волосков, ускоряя сам процесс эпиляции. Конструкция эпилятора предусматривает наличие удобной ручки в форме S, позволяющей с легкостью перемещать устройство по всему телу, обрабатывая труднодоступные участки, не прилагая усилий. Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений: для питания эпилятора используется аккумулятор Li-Ion. Модель оснащена 32 пинцетами и содержит 3 съемные насадки. Для хранения прибора и насадок в комплекте предусмотрен чехол.



Теги товара: с подсветкой

Отзывы о товаре Эпилятор Philips BRE700/00 Series 8000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, 3 насадки, чехол, щеточка для чистки
Количество пинцетов
32
Подсветка
есть
Насадки
для деликатных зон, для точечного удаления волос
Число скоростей
2
Питание
от аккумулятора
Аккумулятор
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Эпилятор Philips BRE700/00 разработан для легкого ухода за телом и ногами. Прибор позволяет осуществлять эффективную эпиляцию различных зон тела, результат которой сохраняется в течение 4 недель. Этому способствует уникальная система эпиляции, которая позволяет делать до 70 000 захватов за одну минуту, поэтому за одно движение эпилятор позволяет обрабатывать большую поверхность, а вы получите идеальную гладкость обработанного участка. Philips BRE700/00 использует широкую эпилирующую головку, чтобы одним движением вы могли удалять больше волосков, ускоряя сам процесс эпиляции. Конструкция эпилятора предусматривает наличие удобной ручки в форме S, позволяющей с легкостью перемещать устройство по всему телу, обрабатывая труднодоступные участки, не прилагая усилий. Отсутствие проводов обеспечивает свободу движений: для питания эпилятора используется аккумулятор Li-Ion. Модель оснащена 32 пинцетами и содержит 3 съемные насадки. Для хранения прибора и насадок в комплекте предусмотрен чехол.


Теги товара: с подсветкой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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