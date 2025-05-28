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Автоакустика Hertz CK 165 купить с доставкой в Москве
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Автоакустика Hertz CK 165

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Автоакустика Hertz CK 165 - фото 1
Автоакустика Hertz CK 165 - фото 2
Автоакустика Hertz CK 165 - фото 3
Автоакустика Hertz CK 165 - фото 4
Автоакустика Hertz CK 165 - фото 5
Автоакустика Hertz CK 165 - фото 6
Автоакустика Hertz CK 165 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Автоакустика Hertz CK 165 - фото 1
  • Автоакустика Hertz CK 165 - фото 2
  • Автоакустика Hertz CK 165 - фото 3
  • Автоакустика Hertz CK 165 - фото 4
  • Автоакустика Hertz CK 165 - фото 5
  • Автоакустика Hertz CK 165 - фото 6
  • Автоакустика Hertz CK 165 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
19 600 руб.  27 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 382853
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Характеристики

Бренд
Hertz
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
95
Диаметр излучателя
16 см
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Автоакустика Hertz CK 165

Автомобильная акустическая система Hertz Cento CK 165 из “сотой” серии Cento заменяет соответствующую модель серии Energy.5 с индексом ESK предлагая в том же самом ценовом диапазоне еще более совершенные технические характеристики и качество звучания. Комплект включает в себя НЧ/СЧ динамик C 165, твитер C 26 и кроссовер ССХ 2. Допустимая мощность (продолж./пик.) 95 / 285 Вт. Уровень чувствительности 93 дБ/2,83 В/м. Диапазон частот 55 - 22500 Гц.

Отзывы о товаре Автоакустика Hertz CK 165

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
колонки не плохие , все устраивает, говорят недельку им еще надо чтобы заиграть .
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Антон Ц.

Достоинства:


Комментарий:
еще не ставил но уверен будут пушка !!!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Установка колонок , заняла минут 15-20 подключил , и услышал звучание намного лучше штатных , подключу перед и посмотрим как в комплексе звучат . Пока доволен !
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, работают как надо! саветую!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественные, но на одном динамике, если смотреть с торца, магнит прилегает к корзине криво - с одной стороны щель. Поставлю - посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Анвар Т.

Достоинства:


Комментарий:
на внешний вид отличный товар
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Руслан С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает,рекомендую,с усилком вообще огонь
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ишутин Роман

Достоинства:


Комментарий:
колонки очень хорошие огромное спасибо прадавцу
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, брал по рейтингу- не ошибся. Звуковое давления выдает отличное.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
звук то что надо скалы даже круто



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Hertz
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
95
Диаметр излучателя
16 см
Описание
Автомобильная акустическая система Hertz Cento CK 165 из “сотой” серии Cento заменяет соответствующую модель серии Energy.5 с индексом ESK предлагая в том же самом ценовом диапазоне еще более совершенные технические характеристики и качество звучания. Комплект включает в себя НЧ/СЧ динамик C 165, твитер C 26 и кроссовер ССХ 2. Допустимая мощность (продолж./пик.) 95 / 285 Вт. Уровень чувствительности 93 дБ/2,83 В/м. Диапазон частот 55 - 22500 Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Максим Ш.

Достоинства:


Комментарий:
колонки не плохие , все устраивает, говорят недельку им еще надо чтобы заиграть .
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Антон Ц.

Достоинства:


Комментарий:
еще не ставил но уверен будут пушка !!!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Установка колонок , заняла минут 15-20 подключил , и услышал звучание намного лучше штатных , подключу перед и посмотрим как в комплексе звучат . Пока доволен !
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, работают как надо! саветую!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
На вид качественные, но на одном динамике, если смотреть с торца, магнит прилегает к корзине криво - с одной стороны щель. Поставлю - посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Анвар Т.

Достоинства:


Комментарий:
на внешний вид отличный товар
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Руслан С.

Достоинства:


Комментарий:
отлично работает,рекомендую,с усилком вообще огонь
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Ишутин Роман

Достоинства:


Комментарий:
колонки очень хорошие огромное спасибо прадавцу
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар, брал по рейтингу- не ошибся. Звуковое давления выдает отличное.
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
звук то что надо скалы даже круто


Автоакустика Hertz CK 165 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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