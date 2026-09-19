Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Моноподы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 382420
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK
Manfrotto Element Monopod Black – 5-секционный монопод из алюминиевого сплава, который раскладывается до 150 см, складывается до 41,5 см и весит всего 500 г. Верхняя часть имеет резиновый ухват с логотипом Manfrotto и ремешком для запястья, чтобы обеспечить оптимальное сцепление и ощущение полного контроля при использовании монопода в движении. Монопод Manfrotto Element удерживает до 15 кг, надежно сопровождая съемку с телеобъективом. Это лучший выбор для спорта, свадьбы, съемки дикой природы или любого жанра фотографии, требующего сочетания небольшой занимаемой площади опоры и устойчивой поддержки. Съемная кнопка на верхней части диска показывает винт 1/4 -20 для крепления непосредственно камеры или для дополнительной головы Manfrotto. Высота регулируется поворотными замками twist locks. Этот эргономичный механизм делает монопод быстрым и удобным в эксплуатации – основные характеристики идеального монопода.
Manfrotto Element Monopod Black – 5-секционный монопод из алюминиевого сплава, который раскладывается до 150 см, складывается до 41,5 см и весит всего 500 г. Верхняя часть имеет резиновый ухват с логотипом Manfrotto и ремешком для запястья, чтобы обеспечить оптимальное сцепление и ощущение полного контроля при использовании монопода в движении. Монопод Manfrotto Element удерживает до 15 кг, надежно сопровождая съемку с телеобъективом. Это лучший выбор для спорта, свадьбы, съемки дикой природы или любого жанра фотографии, требующего сочетания небольшой занимаемой площади опоры и устойчивой поддержки. Съемная кнопка на верхней части диска показывает винт 1/4 -20 для крепления непосредственно камеры или для дополнительной головы Manfrotto. Высота регулируется поворотными замками twist locks. Этот эргономичный механизм делает монопод быстрым и удобным в эксплуатации – основные характеристики идеального монопода.
Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монопод Manfrotto Element MII MMELMIIA5BK