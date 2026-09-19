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Штативная головка Manfrotto 808RC4 купить с доставкой в Москве
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Штативная головка Manfrotto 808RC4

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Штативная головка Manfrotto 808RC4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 382259
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
15.6
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
1

Описание товара Штативная головка Manfrotto 808RC4

Появление головы 808RC4 обновило наш ассортимент 3-осевых голов, добавив новые элементы и одновременно сохранив полюбившиеся вам функции. Две уравновешивающие пружины обеспечивают фронтальный (вперёд-назад) и боковой (влево – вправо) наклоны камеры. Эти пружины помогают вам удобно управлять тяжёлыми камерами (например, с длинными объективами), прилагая минимальные усилия. В случае обычной работы головы, обе пружины можно отключить. голова изготовлена из алюминия и способна выдерживать нагрузку до 8 кг, будучи при этом достаточно лёгкой и компактной, чтобы поместиться в любой камерный комплект. Стандартная система быстросъемных площадок с двумя пузырьковыми уровнями для больших камер, позволяет выставить точный уровень кадра для вашей съемки.

Отзывы о товаре Штативная головка Manfrotto 808RC4




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Головка штативная
Высота, см
15.6
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Появление головы 808RC4 обновило наш ассортимент 3-осевых голов, добавив новые элементы и одновременно сохранив полюбившиеся вам функции. Две уравновешивающие пружины обеспечивают фронтальный (вперёд-назад) и боковой (влево – вправо) наклоны камеры. Эти пружины помогают вам удобно управлять тяжёлыми камерами (например, с длинными объективами), прилагая минимальные усилия. В случае обычной работы головы, обе пружины можно отключить. голова изготовлена из алюминия и способна выдерживать нагрузку до 8 кг, будучи при этом достаточно лёгкой и компактной, чтобы поместиться в любой камерный комплект. Стандартная система быстросъемных площадок с двумя пузырьковыми уровнями для больших камер, позволяет выставить точный уровень кадра для вашей съемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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