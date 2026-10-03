Кипятильник Mirax 55418-10
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Характеристики
Тип товара
Кипятильник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 379910
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
330 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кипятильник
Мощность
1000 Вт
Напряжение
220 В
Объем
3 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
180
Описание товара Кипятильник Mirax 55418-10
Кипятильник MIRAX 1000 Вт, 220В 55418-10 используется для кипячения небольшого количества воды. Изготовлен из качественных материалов, устойчив к коррозии. Не займет много места. Имеет малый вес и компактные размеры, поэтому его удобно брать с собой.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кипятильник
Мощность
1000 Вт
Напряжение
220 В
Объем
3 л
Страна производитель
Китай
Кипятильник MIRAX 1000 Вт, 220В 55418-10 используется для кипячения небольшого количества воды. Изготовлен из качественных материалов, устойчив к коррозии. Не займет много места. Имеет малый вес и компактные размеры, поэтому его удобно брать с собой.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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Кипятильник Mirax 55418-10 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 330 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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