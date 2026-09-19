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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
стереоскопический/инструментальный
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 379798
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Описание товара Микроскоп Levenhuk ZOOM 1T, тринокулярный
Levenhuk ZOOM 1T – тринокулярный микроскоп для прикладных работ. Большое рабочее расстояние позволяет использовать его для изучения крупных объектов: минералов, механизмов, ювелирных изделий и многого другого. Микроскоп сделан из металла, он прочный и долговечный, а благодаря стеклянной оптике передает изображение высокой четкости. Его можно порекомендовать для профессиональной работы специалистов разных сфер, а также для домашнего хобби. Тринокулярная насадка – это возможность в один момент времени вести визуальные наблюдения и записывать исследования в фото- или видеоформате. Для этого потребуется дооснастить микроскоп цифровой камерой (нет в комплекте поставки), для установки которой используется отдельная окулярная трубка. Камера пригодится и для проведения презентаций и семинаров. В базовой же комплектации Levenhuk ZOOM 1T – это микроскоп для прикладных работ, позволяющий точно настраивать увеличение оптики. В нем установлен панкратический объектив и предусмотрена грубая настройка резкости.
Levenhuk ZOOM 1T – тринокулярный микроскоп для прикладных работ. Большое рабочее расстояние позволяет использовать его для изучения крупных объектов: минералов, механизмов, ювелирных изделий и многого другого. Микроскоп сделан из металла, он прочный и долговечный, а благодаря стеклянной оптике передает изображение высокой четкости. Его можно порекомендовать для профессиональной работы специалистов разных сфер, а также для домашнего хобби. Тринокулярная насадка – это возможность в один момент времени вести визуальные наблюдения и записывать исследования в фото- или видеоформате. Для этого потребуется дооснастить микроскоп цифровой камерой (нет в комплекте поставки), для установки которой используется отдельная окулярная трубка. Камера пригодится и для проведения презентаций и семинаров. В базовой же комплектации Levenhuk ZOOM 1T – это микроскоп для прикладных работ, позволяющий точно настраивать увеличение оптики. В нем установлен панкратический объектив и предусмотрена грубая настройка резкости.
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