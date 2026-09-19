Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Blue
Кнопочные телефоны BQ выполняют все базовые функции мобильного устройства, идеально сочетая в себе простоту использования и надежность. Эти телефоны представлены в двух элегантных цветах — синем и черном, и обладают классическим форм-фактором раскладушки, что обеспечивает компактность и удобство хранения. Отличительной особенностью данного устройства является его 2,8-дюймовый экран с разрешением 320x240, что обеспечивает достаточно хорошее качество изображения для просмотра текста и изображений. Телефон оснащен современной функцией Bluetooth, позволяя пользователю без труда обмениваться файлами и подключать другие устройства. Аккумуляторная емкость данного телефона составляет 2000 мА·ч, что обеспечивает продолжительное время автономной работы. Съемный аккумулятор типа Li-Ion добавляет удобства, так как его можно легко заменить при необходимости. Устройство поддерживает две SIM-карты формата mini-SIM, что позволяет экономить на связи и более эффективно организовать личные и рабочие контакты. Вес телефона составляет всего 0,126 кг, делая его легким и удобным для постоянного использования и переноски. Хотя устройство и не обладает ударопрочным корпусом и кнопкой SOS, оно предлагает надежную и стабильную связь благодаря своему качественному исполнению и функциональности. Кнопочные телефоны BQ — это отличное решение для тех, кто ценит практичность, долгий срок работы без подзарядки и минимализм в дизайне.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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