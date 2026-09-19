Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378391
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Описание товара Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Black/Green
Мобильный телефон BQ 2822 Dragon выполнен в стильном корпусе-раскладушке с ярким дизайном. Для удобства использования телефон оснащен двумя экранами. Основной экран 2,8” с TFT-матрицей передает четкое и красочное изображение при загрузке любых графических файлов. Дополнительный внешний экран 1,77” дублирует всю необходимую информацию и не даст вам пропустить важные уведомления о звонках и сообщениях. Встроенную память устройства можно увеличить до 32 ГБ с помощью карты MicroSD, это позволит хранить на телефоне все необходимые файлы, фотографии и музыку. Телефон BQ 2822 Dragon поддерживает функцию установки 2 SIM-карт, что очень удобно в поездках или для разделения личных и рабочих контактов.
Мобильный телефон BQ 2822 Dragon выполнен в стильном корпусе-раскладушке с ярким дизайном. Для удобства использования телефон оснащен двумя экранами. Основной экран 2,8” с TFT-матрицей передает четкое и красочное изображение при загрузке любых графических файлов. Дополнительный внешний экран 1,77” дублирует всю необходимую информацию и не даст вам пропустить важные уведомления о звонках и сообщениях. Встроенную память устройства можно увеличить до 32 ГБ с помощью карты MicroSD, это позволит хранить на телефоне все необходимые файлы, фотографии и музыку. Телефон BQ 2822 Dragon поддерживает функцию установки 2 SIM-карт, что очень удобно в поездках или для разделения личных и рабочих контактов.
Мобильный телефон BQ 2822 Dragon Black/Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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