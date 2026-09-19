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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
световой/оптический
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
галогенная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 378065
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Описание товара Микроскоп Levenhuk 500B, бинокулярный
Levenhuk 500B – это лабораторный микроскоп с бинокулярной насадкой и ахроматической оптикой. В нем используется галогенное освещение, которое хорошо подходит для изучения окрашенных образцов. Возможности микроскопа будут интересны микробиологам, медикам, орнитологам, ветеринарам, биохимикам и другим специалистам. Микроскоп можно использовать и для учебных целей в высших учебных заведениях. Наблюдения ведутся в светлом поле. Бинокулярная насадка имеет небольшой наклон, что делает длительную работу с микроскопом более удобной. При необходимости насадку можно разворачивать в любую сторону – доступны все 360°. Широкопольные окуляры дают хороший обзор и обеспечивают 10-кратное приближение. Четыре ахроматических объектива передают контрастное и «живое» изображение, позволяя рассматривать мелкие структуры. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 1000 крат. Объективы 40х и 100х снабжены пружинящими оправами передней линзы, 100-кратный объектив можно использовать для иммерсионных наблюдений.
Levenhuk 500B – это лабораторный микроскоп с бинокулярной насадкой и ахроматической оптикой. В нем используется галогенное освещение, которое хорошо подходит для изучения окрашенных образцов. Возможности микроскопа будут интересны микробиологам, медикам, орнитологам, ветеринарам, биохимикам и другим специалистам. Микроскоп можно использовать и для учебных целей в высших учебных заведениях. Наблюдения ведутся в светлом поле. Бинокулярная насадка имеет небольшой наклон, что делает длительную работу с микроскопом более удобной. При необходимости насадку можно разворачивать в любую сторону – доступны все 360°. Широкопольные окуляры дают хороший обзор и обеспечивают 10-кратное приближение. Четыре ахроматических объектива передают контрастное и «живое» изображение, позволяя рассматривать мелкие структуры. Общее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 40 до 1000 крат. Объективы 40х и 100х снабжены пружинящими оправами передней линзы, 100-кратный объектив можно использовать для иммерсионных наблюдений.
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