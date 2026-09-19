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Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1

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Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 1
Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 2
Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 3
Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 4
Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 5
Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 6
Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 7
Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 8
Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 9
Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 10
Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, диффузор на магните, диски липучки - 2 шт, кабель USB Type C, адаптер крепление горячий башмак, руководство
Выходная мощность, Вт
5
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
от 2500К до 8500К
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 10
  • Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377888
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, диффузор на магните, диски липучки - 2 шт, кабель USB Type C, адаптер крепление горячий башмак, руководство
Выходная мощность, Вт
5
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
от 2500К до 8500К
Габаритные размеры, см
11,6х11,6х7,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х8
Вес, г.
400

Описание товара Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1

66 светодиодов (18х2 bi-color + 30 RGB). Цветовая температура от 2500 до 8500К, регулируемая мощность от 0 до 100%. Режимы работы bi-color, RGB(HIS), 14 спецэффектов (39 разновидностей световых сценариев: полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.). Магнитный металлический корпус, сферический диффузор, адаптер для крепления в горячий башмак, на штатив с резьбой 1/4.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, диффузор на магните, диски липучки - 2 шт, кабель USB Type C, адаптер крепление горячий башмак, руководство
Выходная мощность, Вт
5
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
от 2500К до 8500К
Габаритные размеры, см
11,6х11,6х7,5
Страна производитель
Китай
Описание
66 светодиодов (18х2 bi-color + 30 RGB). Цветовая температура от 2500 до 8500К, регулируемая мощность от 0 до 100%. Режимы работы bi-color, RGB(HIS), 14 спецэффектов (39 разновидностей световых сценариев: полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.). Магнитный металлический корпус, сферический диффузор, адаптер для крепления в горячий башмак, на штатив с резьбой 1/4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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