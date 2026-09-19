Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1
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Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, диффузор на магните, диски липучки - 2 шт, кабель USB Type C, адаптер крепление горячий башмак, руководство
Выходная мощность, Вт
5
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
от 2500К до 8500К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377888
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, диффузор на магните, диски липучки - 2 шт, кабель USB Type C, адаптер крепление горячий башмак, руководство
Выходная мощность, Вт
5
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
от 2500К до 8500К
Габаритные размеры, см
11,6х11,6х7,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х8
Вес, г.
400
Описание товара Осветитель светодиодный Godox RGB mini R1
66 светодиодов (18х2 bi-color + 30 RGB). Цветовая температура от 2500 до 8500К, регулируемая мощность от 0 до 100%. Режимы работы bi-color, RGB(HIS), 14 спецэффектов (39 разновидностей световых сценариев: полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.). Магнитный металлический корпус, сферический диффузор, адаптер для крепления в горячий башмак, на штатив с резьбой 1/4.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, диффузор на магните, диски липучки - 2 шт, кабель USB Type C, адаптер крепление горячий башмак, руководство
Выходная мощность, Вт
5
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
от 2500К до 8500К
Габаритные размеры, см
11,6х11,6х7,5
Страна производитель
Китай
66 светодиодов (18х2 bi-color + 30 RGB). Цветовая температура от 2500 до 8500К, регулируемая мощность от 0 до 100%. Режимы работы bi-color, RGB(HIS), 14 спецэффектов (39 разновидностей световых сценариев: полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, режим светомузыки в реальном времени и др.). Магнитный металлический корпус, сферический диффузор, адаптер для крепления в горячий башмак, на штатив с резьбой 1/4.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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