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Тележка GreenBean Dolly 1 купить с доставкой в Москве
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Тележка GreenBean Dolly 1

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Тележка GreenBean Dolly 1 - фото 3
Тележка GreenBean Dolly 1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележки
  • Тележка GreenBean Dolly 1 - фото 1
  • Тележка GreenBean Dolly 1 - фото 2
  • Тележка GreenBean Dolly 1 - фото 3
  • Тележка GreenBean Dolly 1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377864
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Тележки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х11х9
Вес, г.
700

Описание товара Тележка GreenBean Dolly 1

Тележка (скейтер) Dolly 1 предназначена для установки видеооборудования и получения плавного движение в кадре с изменением перспективы. Часто тележку Dolly 1 используют для предметной съемки, иногда ей можно заменить слайдер (если позволяет поверхность).

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Тележки
Страна производитель
Китай
Описание
Тележка (скейтер) Dolly 1 предназначена для установки видеооборудования и получения плавного движение в кадре с изменением перспективы. Часто тележку Dolly 1 используют для предметной съемки, иногда ей можно заменить слайдер (если позволяет поверхность).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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