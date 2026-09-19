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Измельчитель Zigmund & Shtain CR-19R купить с доставкой в Москве
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Измельчитель Zigmund & Shtain CR-19R

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Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 1
Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 2
Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 3
Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 4
Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 5
Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 6
Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 7
Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 8
Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 9
Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 10
Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
металл, пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
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  • Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 2
  • Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 3
  • Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 4
  • Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 5
  • Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 6
  • Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 7
  • Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 8
  • Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 9
  • Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 10
  • Измельчитель Zigmund &amp; Shtain CR-19R - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377419
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Характеристики

Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
металл, пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х18
Вес, кг.
2.9

Описание товара Измельчитель Zigmund & Shtain CR-19R

Измельчитель-блендер 3 в 1. Мощность: 500 Вт. Тип двигателя: AC (усиленный/медная обмотка). Материал корпуса: высококачественный ABS-пластик/нержавеющая сталь. Покрытие корпуса: прорезиненное Soft Touch. Размеры: 22х17,5х28,5 см. Вес: 2,9 кг.

Отзывы о товаре Измельчитель Zigmund & Shtain CR-19R




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Характеристики
Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Измельчитель
Тип устройства
измельчитель
Материал корпуса
металл, пластик
Материал рабочей части
нержавеющая сталь
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Измельчитель-блендер 3 в 1. Мощность: 500 Вт. Тип двигателя: AC (усиленный/медная обмотка). Материал корпуса: высококачественный ABS-пластик/нержавеющая сталь. Покрытие корпуса: прорезиненное Soft Touch. Размеры: 22х17,5х28,5 см. Вес: 2,9 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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