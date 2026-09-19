Антенна FM Триада-МА 86-03 Супермагнит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377220
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
45
Дополнительно
магнитное основание
Особенности
длина кабеля 3 м
Ширина, см
8.6
Размеры в упаковке, см
41х8х3
Вес, кг.
1
Описание товара Антенна FM Триада-МА 86-03 Супермагнит
Антенна автомобильная Триада МА 86-03 Супермагнит поддерживает диапазоны FM, ДВ, СВ, КВ, УКВ. Она может использоваться в тандеме с головными устройствами универсального или штатного типа, проигрывателями 1 или 2 DIN. В конструкции прямой пруток 45 см и супермагнит 86 мм в диаметре.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Высота, см
45
Дополнительно
магнитное основание
Особенности
длина кабеля 3 м
Ширина, см
8.6
Антенна автомобильная Триада МА 86-03 Супермагнит поддерживает диапазоны FM, ДВ, СВ, КВ, УКВ. Она может использоваться в тандеме с головными устройствами универсального или штатного типа, проигрывателями 1 или 2 DIN. В конструкции прямой пруток 45 см и супермагнит 86 мм в диаметре.
Антенна FM Триада-МА 86-03 Супермагнит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антенна FM Триада-МА 86-03 Супермагнит