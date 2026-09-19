Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильные сабвуферы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 375975
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
54х41х41
Вес, кг.
4
Описание товара Сабвуфер Ural АС-У12А Компакт
Глубокий, структурированный бас за счет двухкомпонентного диффузора сабвуферного динамика. Ультракомпактный корпус фазоинверторного типа. Высокий уровень чувствительности. Возможность подключения к любым автомагнитолам, включая модели без RCA-выходов и штатные головные устройства, без их доработки или замены (возможность подключения по входу высокого уровня). Провода для подключения и выносной регулятор баса в комплекте. ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАЗЫ 0-180.
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Глубокий, структурированный бас за счет двухкомпонентного диффузора сабвуферного динамика. Ультракомпактный корпус фазоинверторного типа. Высокий уровень чувствительности. Возможность подключения к любым автомагнитолам, включая модели без RCA-выходов и штатные головные устройства, без их доработки или замены (возможность подключения по входу высокого уровня). Провода для подключения и выносной регулятор баса в комплекте. ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАЗЫ 0-180.
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