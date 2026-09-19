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Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature купить с доставкой в Москве
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Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature

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Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 1
Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 2
Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 3
Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 4
Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 5
Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 6
Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 7
Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радар-детектор
  • Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 1
  • Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 2
  • Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 3
  • Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 4
  • Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 5
  • Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 6
  • Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 7
  • Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 375948
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Радар-детектор
Высота, см
2.96
Диапазоны
K, Ka, X
Наличие DSP
да
Наличие GPS
да
Обнаруживает тип радаров
Robot, Автодория, Стрелка
Режим работы
город, трасса, авто
Тип установки
на присоске
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х8
Вес, г.
345

Описание товара Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature

Компактный радар-детектор SHO-ME G-525 Signature станет незаменимой вещью в любом автомобиле. Данная модель поможет предотвратить штраф за превышение скорости, так как заранее оповестит водителя о наличии полицейских радаров. Устройство имеет встроенный дисплей, на котором отображаются все необходимые данные, в том числе скорость автомобиля и голосовые сообщения. Для более комфортного использования имеется защита от ложных срабатываний. Радар-детектор SHO-ME G-525 Signature прослужит длительное время, исправно выполняя свои основные функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений. Для того, чтобы установить радар, не требуется особых знаний, а вся необходимая информация находится в инструкции по применению.

Отзывы о товаре Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Радар-детектор
Высота, см
2.96
Диапазоны
K, Ka, X
Наличие DSP
да
Наличие GPS
да
Обнаруживает тип радаров
Robot, Автодория, Стрелка
Режим работы
город, трасса, авто
Тип установки
на присоске
Ширина, см
7
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный радар-детектор SHO-ME G-525 Signature станет незаменимой вещью в любом автомобиле. Данная модель поможет предотвратить штраф за превышение скорости, так как заранее оповестит водителя о наличии полицейских радаров. Устройство имеет встроенный дисплей, на котором отображаются все необходимые данные, в том числе скорость автомобиля и голосовые сообщения. Для более комфортного использования имеется защита от ложных срабатываний. Радар-детектор SHO-ME G-525 Signature прослужит длительное время, исправно выполняя свои основные функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений. Для того, чтобы установить радар, не требуется особых знаний, а вся необходимая информация находится в инструкции по применению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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