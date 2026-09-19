Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Радар-детектор Sho-Me G-525 Signature
Компактный радар-детектор SHO-ME G-525 Signature станет незаменимой вещью в любом автомобиле. Данная модель поможет предотвратить штраф за превышение скорости, так как заранее оповестит водителя о наличии полицейских радаров. Устройство имеет встроенный дисплей, на котором отображаются все необходимые данные, в том числе скорость автомобиля и голосовые сообщения. Для более комфортного использования имеется защита от ложных срабатываний. Радар-детектор SHO-ME G-525 Signature прослужит длительное время, исправно выполняя свои основные функции, за счет современных технологий, высококачественных материалов, профессиональной сборки и дополнительной защиты от механических повреждений. Для того, чтобы установить радар, не требуется особых знаний, а вся необходимая информация находится в инструкции по применению.
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