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Картридж струйный HP 764 C1Q14A пурпурный купить с доставкой в Москве
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Картридж струйный HP 764 C1Q14A пурпурный

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Картридж струйный HP 764 C1Q14A пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 372711
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
27х12х4
Вес, г.
500

Описание товара Картридж струйный HP 764 C1Q14A пурпурный

Струйные картриджи HP 764 обеспечивают четкость и высокое качество отпечатков. Разработанные совместно с принтерами HP DesignJet в рамках оптимизированной системы печати оригинальные чернила HP способствуют сокращению времени простоев и повышению производительности. Быстрое высыхание отпечатков помогает сохранить темп работы.

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 764 C1Q14A пурпурный




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйные картриджи HP 764 обеспечивают четкость и высокое качество отпечатков. Разработанные совместно с принтерами HP DesignJet в рамках оптимизированной системы печати оригинальные чернила HP способствуют сокращению времени простоев и повышению производительности. Быстрое высыхание отпечатков помогает сохранить темп работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 764 C1Q14A пурпурный - купить по цене 20060 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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