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Впитывающая емкость Canon MC-16 (1320B010) купить с доставкой в Москве
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Впитывающая емкость Canon MC-16 (1320B010)

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Впитывающая емкость Canon MC-16 (1320B010)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Впитывающая емкость
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 371711
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Впитывающая емкость
Поддерживаемые модели принтеров
iPF605, iPF610, iPF6000s, iPF6100, iPF6300, iPF6300s, iPF6350, iPF6400, iPF6400S, iPF6400SE
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, г.
990

Описание товара Впитывающая емкость Canon MC-16 (1320B010)

Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями.

Отзывы о товаре Впитывающая емкость Canon MC-16 (1320B010)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Впитывающая емкость
Поддерживаемые модели принтеров
iPF605, iPF610, iPF6000s, iPF6100, iPF6300, iPF6300s, iPF6350, iPF6400, iPF6400S, iPF6400SE
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Описание
Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Впитывающая емкость Canon MC-16 (1320B010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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