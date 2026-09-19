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Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED купить с доставкой в Москве
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Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED

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Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 1
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 2
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 3
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 4
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 5
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобокс
  • Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 1
  • Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 2
  • Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 3
  • Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 4
  • Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 5
  • Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370893
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотобокс
Габаритные размеры, см
43х42х40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х16х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED

Складной быстросборный фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED используется для получения бестеневой предметной или макрофотографии в условиях офиса, студии или на выезде. Позволяет снимать средние и небольшие объекты для каталогов, интернет-магазинов, фотоблогов с минимальной постобработкой фотографий за счет равномерного освещения предметов светодиодными панелями.

Отзывы о товаре Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотобокс
Габаритные размеры, см
43х42х40
Страна производитель
Китай
Описание
Складной быстросборный фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED используется для получения бестеневой предметной или макрофотографии в условиях офиса, студии или на выезде. Позволяет снимать средние и небольшие объекты для каталогов, интернет-магазинов, фотоблогов с минимальной постобработкой фотографий за счет равномерного освещения предметов светодиодными панелями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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