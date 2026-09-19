Описание товара Кукла ВЕСНА В3724/о Инна модница 1 (озвученная)

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Звуковые эффекты могут быть изменены.

Инна модница - это обновлённый, современный образ куклы в стильной одежде с длинными, волнистыми волосами. Она может стать настоящей подружкой для ребенка.

Кукла одета в трикотажное отрезное по линии талии платье с длинным рукавом. По талии - отделка лентой с бантом. На ножках - туфельки-балетки.

Игровые и развивающие возможности куклы: при нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка. Прекрасно прошитые волосы из качественного нейлона похожи на натуральные, их можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.

Рост куклы - 43 см.

Глаза - вставные, закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги - из пластмассы.

Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.

Кукла произносит следующие фразы:

Привет! Давай потанцуем.

Я люблю музыку.

Возьми меня за ручки.

Покружись со мной.

Как здорово!

А сейчас спой мне песенку.

А другую песенку...

Мне очень нравится!