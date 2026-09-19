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Кукла ВЕСНА В3088 Мальчик 5 купить с доставкой в Москве
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Кукла ВЕСНА В3088 Мальчик 5

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Кукла ВЕСНА В3088 Мальчик 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
винил, пластик, текстиль, нейлон
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
42
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
1 660 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 369580
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
винил, пластик, текстиль, нейлон
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
42
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
кукла, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х21х13
Вес, г.
875

Описание товара Кукла ВЕСНА В3088 Мальчик 5

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Мальчик из серии "Моя любимая кукла" может стать настоящим другом для ребенка. Его комплект одежды состоит из рубашки из сорочечной ткани, с короткими рукавами, отложным воротником, застежкой спереди на 3 пуговки, трикотажной футболки с короткими рукавами, шорт ниже колена из джинсовой ткани, трикотажных носков. Обувь: кроссовки.

Игровые и дидактические возможности куклы

Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.

С компанию к Мальчику часто приобретают куклу Инну, так как они подходят друг к другу по росту, и с ними можно разыграть много социально-бытовых ситуаций.

Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно расчесывать.

Рост куклы: 42 см.

Игрушка не озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.

Отзывы о товаре Кукла ВЕСНА В3088 Мальчик 5




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Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
винил, пластик, текстиль, нейлон
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
42
Звуковые эффекты
нет
Световые эффекты
нет
Комплектация
кукла, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание

Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.

Мальчик из серии "Моя любимая кукла" может стать настоящим другом для ребенка. Его комплект одежды состоит из рубашки из сорочечной ткани, с короткими рукавами, отложным воротником, застежкой спереди на 3 пуговки, трикотажной футболки с короткими рукавами, шорт ниже колена из джинсовой ткани, трикотажных носков. Обувь: кроссовки.

Игровые и дидактические возможности куклы

Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.

С компанию к Мальчику часто приобретают куклу Инну, так как они подходят друг к другу по росту, и с ними можно разыграть много социально-бытовых ситуаций.

Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно расчесывать.

Рост куклы: 42 см.

Игрушка не озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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