Кукла ВЕСНА В3088 Мальчик 5
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Характеристики
Описание товара Кукла ВЕСНА В3088 Мальчик 5
Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.
Мальчик из серии "Моя любимая кукла" может стать настоящим другом для ребенка. Его комплект одежды состоит из рубашки из сорочечной ткани, с короткими рукавами, отложным воротником, застежкой спереди на 3 пуговки, трикотажной футболки с короткими рукавами, шорт ниже колена из джинсовой ткани, трикотажных носков. Обувь: кроссовки.
Игровые и дидактические возможности куклы
Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.
С компанию к Мальчику часто приобретают куклу Инну, так как они подходят друг к другу по росту, и с ними можно разыграть много социально-бытовых ситуаций.
Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно расчесывать.
Рост куклы: 42 см.
Игрушка не озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.
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Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться.
Мальчик из серии "Моя любимая кукла" может стать настоящим другом для ребенка. Его комплект одежды состоит из рубашки из сорочечной ткани, с короткими рукавами, отложным воротником, застежкой спереди на 3 пуговки, трикотажной футболки с короткими рукавами, шорт ниже колена из джинсовой ткани, трикотажных носков. Обувь: кроссовки.
Игровые и дидактические возможности куклы
Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребенка.
С компанию к Мальчику часто приобретают куклу Инну, так как они подходят друг к другу по росту, и с ними можно разыграть много социально-бытовых ситуаций.
Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно расчесывать.
Рост куклы: 42 см.
Игрушка не озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы.
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