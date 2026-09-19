Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00037 Лото Русское зеленое
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00037 Лото Русское зеленое
По данным производителя, это самый популярный среди покупателей вариант "Русского лото" за последние 10 лет. В чем же его секрет? Это оптимальное соотношение по параметрам цена-качество.
В наборе есть все необходимое для любимой игры.
В комплекте
Деревянные бочонки (90 штук) в тканевом мешке
100 жетонов
24 карточки
Инструкция
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По данным производителя, это самый популярный среди покупателей вариант "Русского лото" за последние 10 лет. В чем же его секрет? Это оптимальное соотношение по параметрам цена-качество.
В наборе есть все необходимое для любимой игры.
В комплекте
Деревянные бочонки (90 штук) в тканевом мешке
100 жетонов
24 карточки
Инструкция
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Отзывы о товаре Настольная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 00037 Лото Русское зеленое