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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический
Тип насадки
тринокуляр
Подсветка
галогенная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
109 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 368531
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Описание товара Микроскоп Levenhuk MED 25T, тринокулярный
Levenhuk MED 25T – тринокулярный микроскоп для гемосканирования и других лабораторных исследований. Это профессиональный оптический прибор для ведения наблюдений в светлом или темном поле, с применением масляной иммерсии или освещения по методу Келера. Микроскоп пригодится микробиологу, биохимику, преподавателю вуза, сотруднику медицинской лаборатории или оздоровительного центра. Качество оптики позволяет использовать Levenhuk MED 25T для решения широкого круга научных задач. Тринокулярная насадка – возможность одновременно изучать образцы и показывать их изображение на внешнем экране при помощи цифровой камеры. Камера в комплект поставки не входит, но отдельная вертикальная трубка для ее установки присутствует. Визуальная часть имеет небольшой наклон в 30°, а всю насадку можно поворачивать на 360°. Есть делитель светового потока.
Levenhuk MED 25T – тринокулярный микроскоп для гемосканирования и других лабораторных исследований. Это профессиональный оптический прибор для ведения наблюдений в светлом или темном поле, с применением масляной иммерсии или освещения по методу Келера. Микроскоп пригодится микробиологу, биохимику, преподавателю вуза, сотруднику медицинской лаборатории или оздоровительного центра. Качество оптики позволяет использовать Levenhuk MED 25T для решения широкого круга научных задач. Тринокулярная насадка – возможность одновременно изучать образцы и показывать их изображение на внешнем экране при помощи цифровой камеры. Камера в комплект поставки не входит, но отдельная вертикальная трубка для ее установки присутствует. Визуальная часть имеет небольшой наклон в 30°, а всю насадку можно поворачивать на 360°. Есть делитель светового потока.
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