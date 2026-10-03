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Тент Зубр 12550-03-04 купить с доставкой в Москве
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Тент Зубр 12550-03-04

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Тент Зубр 12550-03-04 - фото 1
Тент Зубр 12550-03-04 - фото 2
Тент Зубр 12550-03-04 - фото 3
Тент Зубр 12550-03-04 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
  • Тент Зубр 12550-03-04 - фото 1
  • Тент Зубр 12550-03-04 - фото 2
  • Тент Зубр 12550-03-04 - фото 3
  • Тент Зубр 12550-03-04 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 368358
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тент Зубр 12550-03-04
840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
Количество слоев
2
Габариты, см
300?500 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х36х2
Вес, кг.
1.15

Описание товара Тент Зубр 12550-03-04

Компактный водонепроницаемый тент-полог серии «Мастер» с плотностью ткани 75 г/м?. Двухслойный тканый полимер эффективно защищает от легких осадков, строительной пыли и мусора. Конструкция оснащена крепежными кольцами-люверсами по всем сторонам (шаг 1 метр) для оперативной фиксации растяжками. Прекрасно подходит для укрытия небольших грядок, садовой техники или багажа при транспортировке.

Отзывы о товаре Тент Зубр 12550-03-04




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
Количество слоев
2
Габариты, см
300?500 см
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный водонепроницаемый тент-полог серии «Мастер» с плотностью ткани 75 г/м?. Двухслойный тканый полимер эффективно защищает от легких осадков, строительной пыли и мусора. Конструкция оснащена крепежными кольцами-люверсами по всем сторонам (шаг 1 метр) для оперативной фиксации растяжками. Прекрасно подходит для укрытия небольших грядок, садовой техники или багажа при транспортировке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тент Зубр 12550-03-04 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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