Тент Зубр 12550-03-04
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
840 руб.
В наличии
Код товара: 368358
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Загружаем...
840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
Количество слоев
2
Габариты, см
300?500 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х36х2
Вес, кг.
1.15
Описание товара Тент Зубр 12550-03-04
Компактный водонепроницаемый тент-полог серии «Мастер» с плотностью ткани 75 г/м?. Двухслойный тканый полимер эффективно защищает от легких осадков, строительной пыли и мусора. Конструкция оснащена крепежными кольцами-люверсами по всем сторонам (шаг 1 метр) для оперативной фиксации растяжками. Прекрасно подходит для укрытия небольших грядок, садовой техники или багажа при транспортировке.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
Количество слоев
2
Габариты, см
300?500 см
Страна производитель
Китай
Компактный водонепроницаемый тент-полог серии «Мастер» с плотностью ткани 75 г/м?. Двухслойный тканый полимер эффективно защищает от легких осадков, строительной пыли и мусора. Конструкция оснащена крепежными кольцами-люверсами по всем сторонам (шаг 1 метр) для оперативной фиксации растяжками. Прекрасно подходит для укрытия небольших грядок, садовой техники или багажа при транспортировке.
Тент Зубр 12550-03-04 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 840 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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