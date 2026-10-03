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Тент Зубр 12550-04-04 купить с доставкой в Москве
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Тент Зубр 12550-04-04

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Тент Зубр 12550-04-04 - фото 1
Тент Зубр 12550-04-04 - фото 2
Тент Зубр 12550-04-04 - фото 3
Тент Зубр 12550-04-04 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
  • Тент Зубр 12550-04-04 - фото 1
  • Тент Зубр 12550-04-04 - фото 2
  • Тент Зубр 12550-04-04 - фото 3
  • Тент Зубр 12550-04-04 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 368357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Тент Зубр 12550-04-04
1 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
Габариты, см
400 ? 500 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х38х3
Вес, кг.
1.52

Описание товара Тент Зубр 12550-04-04

Универсальный защитный тент серии «Мастер» стандартной плотности 75 г/м?. Выполнен из двухслойного легкого тканого полимера, обеспечивающего базовую защиту от влаги, грязи и прямых солнечных лучей. Края полотна подвернуты и усилены прочным кордом. Металлические кольца (люверсы) расположены по периметру с шагом 1 м. Оптимален для несложных хозяйственных работ на садовом участке и укрытия мебели при ремонте.

Отзывы о товаре Тент Зубр 12550-04-04




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тент
Цвет
синий
Материал
тканый полимер
Материал основной части
тканый полимер
Габариты, см
400 ? 500 см
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный защитный тент серии «Мастер» стандартной плотности 75 г/м?. Выполнен из двухслойного легкого тканого полимера, обеспечивающего базовую защиту от влаги, грязи и прямых солнечных лучей. Края полотна подвернуты и усилены прочным кордом. Металлические кольца (люверсы) расположены по периметру с шагом 1 м. Оптимален для несложных хозяйственных работ на садовом участке и укрытия мебели при ремонте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тент Зубр 12550-04-04 - этот товар вы можете купить по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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