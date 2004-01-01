Отбойный молоток Makita HM1307CB
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36725
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х37х21
Вес, кг.
26.8
Описание товара Отбойный молоток Makita HM1307CB
Отбойный молоток Makita HM1307CB предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Электронная регулировка частоты ударов - для эффективной работы с материалами различной твердости. Двойная защитная изоляция - для подключения инструмента к незаземленным источникам тока. Специальный резервуар для смазки требует заправки раз в полгода.
Характеристики:
- Питание: 220В;
- Мощность: 1510 Вт;
- Удары: 730—1450 уд./мин;
- Сила удара: 34,9 Дж.;
- Тип патрона: шестигранник (HEX);
- Диаметр патрона: 28,6 мм;
- Уровень вибрации: 12,3 м/с²;
- Кабель: 4 м.;
- Масса (нетто): 17,3 кг.