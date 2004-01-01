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Отбойный молоток Makita HM1307CB купить с доставкой в Москве
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Отбойный молоток Makita HM1307CB

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Отбойный молоток Makita HM1307CB - фото 1
Отбойный молоток Makita HM1307CB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Отбойный молоток Makita HM1307CB - фото 1
  • Отбойный молоток Makita HM1307CB - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36725
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Характеристики

Бренд
Makita
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х37х21
Вес, кг.
26.8

Описание товара Отбойный молоток Makita HM1307CB

Отбойный молоток Makita HM1307CB предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Электронная регулировка частоты ударов  - для эффективной  работы с материалами различной твердости. Двойная защитная изоляция - для подключения инструмента к незаземленным источникам тока. Специальный резервуар для смазки требует заправки раз в полгода.

Характеристики:

  • Питание: 220В;
  • Мощность: 1510 Вт;
  • Удары: 730—1450 уд./мин;
  • Сила удара: 34,9 Дж.;
  • Тип патрона: шестигранник (HEX);
  • Диаметр патрона: 28,6 мм;
  • Уровень вибрации: 12,3 м/с²;
  • Кабель: 4 м.;
  • Масса (нетто): 17,3 кг.

 



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Отзывы о товаре Отбойный молоток Makita HM1307CB




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Makita
Страна производитель
Китай
Описание

Отбойный молоток Makita HM1307CB предназначен для разрушения бетонных и кирпичных стен, фундамента, вскрытия дорожного полотна и демонтажа твердых покрытий. Электронная регулировка частоты ударов  - для эффективной  работы с материалами различной твердости. Двойная защитная изоляция - для подключения инструмента к незаземленным источникам тока. Специальный резервуар для смазки требует заправки раз в полгода.

Характеристики:

  • Питание: 220В;
  • Мощность: 1510 Вт;
  • Удары: 730—1450 уд./мин;
  • Сила удара: 34,9 Дж.;
  • Тип патрона: шестигранник (HEX);
  • Диаметр патрона: 28,6 мм;
  • Уровень вибрации: 12,3 м/с²;
  • Кабель: 4 м.;
  • Масса (нетто): 17,3 кг.

 



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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