Отбойный молоток Makita hm1203C
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Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 720 руб.
В наличии
Код товара: 36718
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
45 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
66х45х16
Вес, кг.
16
Описание товара Отбойный молоток Makita hm1203C
Отбойный молоток HM1203C со сниженной вибрацией оснащен быстрозажимным патроном для быстрой замены оснастки, которую можно установить в 12 положений. Система плавного пуска и индикаторы неисправностей продлевают срок службы двигателя. Электроника контролирует число оборотов и стабилизирует работу инструмента.
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Отбойный молоток HM1203C со сниженной вибрацией оснащен быстрозажимным патроном для быстрой замены оснастки, которую можно установить в 12 положений. Система плавного пуска и индикаторы неисправностей продлевают срок службы двигателя. Электроника контролирует число оборотов и стабилизирует работу инструмента.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отбойный молоток Makita hm1203C - этот товар вы можете купить по цене 45720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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