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Очки Intex Play 55602 купить с доставкой в Москве
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Очки Intex Play 55602

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Очки Intex Play 55602
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки для плавания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
260 руб.  430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366972
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Очки для плавания
Дополнительно
регулируемый ремешок
Материал
пластик, силикон
Страна производства
Китай
Цвет
желтый, синий, фиолетовый
Возраст
взрослая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
50

Описание товара Очки Intex Play 55602

Мягкие и удобные наглазники. Линзы, обеспечивающие высокую четкость изображения. ние! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Очки Intex Play 55602




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Очки для плавания
Дополнительно
регулируемый ремешок
Материал
пластик, силикон
Страна производства
Китай
Цвет
желтый, синий, фиолетовый
Возраст
взрослая
Страна производитель
Китай
Описание
Мягкие и удобные наглазники. Линзы, обеспечивающие высокую четкость изображения. ние! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очки Intex Play 55602 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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