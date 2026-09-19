Top.Mail.Ru
Бленда Tokina BH726 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бленда Tokina BH726

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бленда Tokina BH726 - фото 1
Бленда Tokina BH726 - фото 2
Бленда Tokina BH726 - фото 3
Бленда Tokina BH726 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бленда
  • Бленда Tokina BH726 - фото 1
  • Бленда Tokina BH726 - фото 2
  • Бленда Tokina BH726 - фото 3
  • Бленда Tokina BH726 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366575
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Бленда
Диаметр объектива
50
Совместимость
Tokina Opera 50mm f/1.4 FF
Форма
лепестковая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
300

Описание товара Бленда Tokina BH726

Бленда BH-726, входящая в комплект Tokina opera 50mm F1.4 FF, имеет специальное окошко для возможности вращения циркулярного фильтра.

Отзывы о товаре Бленда Tokina BH726




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Бленда
Диаметр объектива
50
Совместимость
Tokina Opera 50mm f/1.4 FF
Форма
лепестковая
Страна производитель
Китай
Описание
Бленда BH-726, входящая в комплект Tokina opera 50mm F1.4 FF, имеет специальное окошко для возможности вращения циркулярного фильтра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бленда Tokina BH726 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...