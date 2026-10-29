Шуруповерт электрический Makita FS 2300
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Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб.
В наличии
Код товара: 36637
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шуруповерт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х7
Вес, кг.
2.12
Описание товара Шуруповерт электрический Makita FS 2300
безударный шуруповерт, мощность 570 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.6 кг
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Курьерская доставка в Москве
безударный шуруповерт, мощность 570 Вт, патрон под биты, питание от сети, вес 1.6 кг
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Шуруповерт электрический Makita FS 2300 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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