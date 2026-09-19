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ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ "Аэрогонки" купить с доставкой в Москве
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ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ "Аэрогонки"

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ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ &quot;Аэрогонки&quot; - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Научные наборы и опыты
  • ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ &quot;Аэрогонки&quot; - фото 1
  • ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ &quot;Аэрогонки&quot; - фото 2
  • ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ &quot;Аэрогонки&quot; - фото 3
  • ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ &quot;Аэрогонки&quot; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365487
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Характеристики

Бренд
1TOY Игродром
Тип товара
Научные наборы и опыты
Размеры в упаковке, см
21х18х6
Вес, г.
252

Описание товара ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ "Аэрогонки"

Узнать на что способна сила воздуха в действии поможет этот необычный набор. Изучение основных законов аэродинамики и конструирования в игровой форме поможет привить ребёнку по-настоящему искренний интерес к науке. Набор развивает логическое мышление, память, воображение, мелкую моторику и внимание. В набор входит подробная инструкция.

Отзывы о товаре ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ "Аэрогонки"




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Характеристики
Бренд
1TOY Игродром
Тип товара
Научные наборы и опыты
Описание
Узнать на что способна сила воздуха в действии поможет этот необычный набор. Изучение основных законов аэродинамики и конструирования в игровой форме поможет привить ребёнку по-настоящему искренний интерес к науке. Набор развивает логическое мышление, память, воображение, мелкую моторику и внимание. В набор входит подробная инструкция.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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