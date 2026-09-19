Лупа Konus Reading 2,5x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для чтения
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2,5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 363018
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная
Корпус
пластик
Материал оптики
стекло
Назначение
для чтения
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2,5
Дополнительно
светодиодная подсветка
Габариты
10х19,5х13,5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х10
Вес, г.
165
Описание товара Лупа Konus Reading 2,5x
Лупа Konus Reading 2,5x предназначена для работы с мелким текстом. Она пригодится для чтения книг и заметок, работы с документами и картами, рассматривания деталей иллюстраций и фотографий. Лупа дает увеличение в 2,5 раза и имеет удобную настольную конструкцию. Рядом с линзой расположены четыре светодиода. Они ярко и равномерно освещают всю рабочую область под линзой и работают от батареек (в комплекте).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная
Корпус
пластик
Материал оптики
стекло
Назначение
для чтения
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2,5
Дополнительно
светодиодная подсветка
Габариты
10х19,5х13,5 см
Страна производитель
Китай
Лупа Konus Reading 2,5x предназначена для работы с мелким текстом. Она пригодится для чтения книг и заметок, работы с документами и картами, рассматривания деталей иллюстраций и фотографий. Лупа дает увеличение в 2,5 раза и имеет удобную настольную конструкцию. Рядом с линзой расположены четыре светодиода. Они ярко и равномерно освещают всю рабочую область под линзой и работают от батареек (в комплекте).
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Лупа Konus Reading 2,5x - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа Konus Reading 2,5x