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Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II купить с доставкой в Москве
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Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II

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Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 1
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Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 10
Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 11
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Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 13
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Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 1
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 2
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 3
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 4
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 5
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 6
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 7
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 8
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 9
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 10
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 11
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 12
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 13
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 14
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 15
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 16
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 17
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 18
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 19
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 20
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 21
  • Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362404
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Сумка
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, кг.
2

Описание товара Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II

Whistler RL 400 AW II – одна из самых больших фотосумок с колесами, которая еще проходит по требованиям к ручной клади у большинства международных авиалиний. Отсек для камеры представляет из себя отдельный чехол: если у вашего перевозчика более строгие требования к проносимой в салон клади, вы можете вытащить его, сдав сам чемодан в багаж. Или, если вам нужно взять с собой больше вещей, то чемодан можно заполнить одеждой и прочими предметами обихода, а чехол с техникой закрепить на телескопической ручке. При впечатляющей вместительности (1-3 профессиональные камеры с батарейными ручками и длиннофокусной оптикой), общий вес был снижен до 3.99 кг. Это одна из наиболее легких сумок-тележек на рынке. Whistler RL 400 AW II также располагает отдельными карманами для 15 ноутбука, 10 планшета и графического планшета типа Wacom. Штатив или монопод можно закрепить снаружи с помощью пары ремней (ремни в комплекте). Ручки по всему периметру чемодана (сверху, снизу, по бокам) позволяют с комфортом носить его в руках, складывать на верхние полки, доставать их глубин багажного отделения. Сумка выполнена их влагостойкого нейлона 66 и имеет отдельный всепогодный чехол-дождевик. Вся техника надежно защищена благодаря легкому полужесткому каркасу из формованной пены FormShell – такой же используется в рюкзаках серий QuadGuard и ProTactic. Внутреннее пространство организуется с помощью разделителей на липучках, включая 2 разделителя с кармашками для мелочей и 1 горизонтальный разделитель для складирования двух единиц в одну ячейку. Внутренний размер: 51.8 х 32.3 х 20.3 см, чехол для камеры: 44 х 32 х 15 см, отсек для ноутбука: 40 х 31 х 1 см, отсек для планшета 28 х 22 х 1 см, общий объем: 40л

Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Whistler RL 400 AW II




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Сумка
Описание
Whistler RL 400 AW II – одна из самых больших фотосумок с колесами, которая еще проходит по требованиям к ручной клади у большинства международных авиалиний. Отсек для камеры представляет из себя отдельный чехол: если у вашего перевозчика более строгие требования к проносимой в салон клади, вы можете вытащить его, сдав сам чемодан в багаж. Или, если вам нужно взять с собой больше вещей, то чемодан можно заполнить одеждой и прочими предметами обихода, а чехол с техникой закрепить на телескопической ручке. При впечатляющей вместительности (1-3 профессиональные камеры с батарейными ручками и длиннофокусной оптикой), общий вес был снижен до 3.99 кг. Это одна из наиболее легких сумок-тележек на рынке. Whistler RL 400 AW II также располагает отдельными карманами для 15 ноутбука, 10 планшета и графического планшета типа Wacom. Штатив или монопод можно закрепить снаружи с помощью пары ремней (ремни в комплекте). Ручки по всему периметру чемодана (сверху, снизу, по бокам) позволяют с комфортом носить его в руках, складывать на верхние полки, доставать их глубин багажного отделения. Сумка выполнена их влагостойкого нейлона 66 и имеет отдельный всепогодный чехол-дождевик. Вся техника надежно защищена благодаря легкому полужесткому каркасу из формованной пены FormShell – такой же используется в рюкзаках серий QuadGuard и ProTactic. Внутреннее пространство организуется с помощью разделителей на липучках, включая 2 разделителя с кармашками для мелочей и 1 горизонтальный разделитель для складирования двух единиц в одну ячейку. Внутренний размер: 51.8 х 32.3 х 20.3 см, чехол для камеры: 44 х 32 х 15 см, отсек для ноутбука: 40 х 31 х 1 см, отсек для планшета 28 х 22 х 1 см, общий объем: 40л
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Отзывы


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