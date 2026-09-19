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Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR купить с доставкой в Москве
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Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR

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Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR - фото 1
Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR - фото 2
Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR - фото 3
Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR - фото 4
Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR - фото 1
  • Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR - фото 2
  • Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR - фото 3
  • Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR - фото 4
  • Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361985
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
45х19х17
Вес, г.
500

Описание товара Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR

Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 с суперкардиоидной диаграммой направленности имеет полностью металлическую конструкцию и встроенную батарею с зарядкой через MicroUSB, время работы около 150 часов.

Отзывы о товаре Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 направленный с XLR




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Описание
Микрофон-пушка Saramonic SR-TM7 с суперкардиоидной диаграммой направленности имеет полностью металлическую конструкцию и встроенную батарею с зарядкой через MicroUSB, время работы около 150 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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