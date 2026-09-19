Батарейная рукоятка Joby Action Battery Grip (красная)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рукоятка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361946
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рукоятка
Высота, см
17.9
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Батарейная рукоятка Joby Action Battery Grip (красная)
По факту Joby Action Battery Grip — это своего рода удобная ручка, на которую сверху цепляется экшн-камера. С такой намного проще вести съемку и меньше устает рука. Но помимо прорезиненной поверхности аксессуар содержит встроенный аккумулятор на 2600 мАч, то есть камеру можно еще и подзаряжать, либо смартфон или любую другую портативную технику. На Joby Action Battery Grip установлен держатель для камер GoPro, плюс в комплекте есть переходник для других моделей и даже смартфонов. Также держатель можно установить на любой стандартный штатив.
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Курьерская доставка в Москве
По факту Joby Action Battery Grip — это своего рода удобная ручка, на которую сверху цепляется экшн-камера. С такой намного проще вести съемку и меньше устает рука. Но помимо прорезиненной поверхности аксессуар содержит встроенный аккумулятор на 2600 мАч, то есть камеру можно еще и подзаряжать, либо смартфон или любую другую портативную технику. На Joby Action Battery Grip установлен держатель для камер GoPro, плюс в комплекте есть переходник для других моделей и даже смартфонов. Также держатель можно установить на любой стандартный штатив.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы
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