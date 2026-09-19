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Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208 купить с доставкой в Москве
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Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208

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Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208 - фото 1
Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208 - фото 2
Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
  • Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208 - фото 1
  • Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208 - фото 2
  • Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361930
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Площадка штативная
Высота, см
1.25
Ширина, см
4.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х11х1
Вес, г.
100

Описание товара Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208

Быстросъёмная площадка стандарта Arca Swiss. Конструкция площадки разработана с учетом особенностей крепления различных камер: зеркальных, системных («беззеркалок») и компактных фотоаппаратов. Широкая прорезь для винта, фиксирующегося в штативном гнезде камеры, позволяет нужным образом установить фотоаппарат, в независимости от его форм-фактора и габаритов. Соответствие площадки стандарту ArcaSwiss позволяет устанавливать камеру на штатив с головой Joby или любой другой штатив с соответствующим быстрозажимным креплением. Наличие отверстий со стандартной штативной резьбой 1/4 дюйма на самой площадке UltraPlate 208 позволяет закрепить аксессуары или дополнительные держатели.

Отзывы о товаре Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Площадка штативная
Высота, см
1.25
Ширина, см
4.3
Страна производитель
Китай
Описание
Быстросъёмная площадка стандарта Arca Swiss. Конструкция площадки разработана с учетом особенностей крепления различных камер: зеркальных, системных («беззеркалок») и компактных фотоаппаратов. Широкая прорезь для винта, фиксирующегося в штативном гнезде камеры, позволяет нужным образом установить фотоаппарат, в независимости от его форм-фактора и габаритов. Соответствие площадки стандарту ArcaSwiss позволяет устанавливать камеру на штатив с головой Joby или любой другой штатив с соответствующим быстрозажимным креплением. Наличие отверстий со стандартной штативной резьбой 1/4 дюйма на самой площадке UltraPlate 208 позволяет закрепить аксессуары или дополнительные держатели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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