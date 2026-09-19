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Характеристики
Тип товара
Площадка штативная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361930
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Описание товара Площадка быстросменная Joby Ultra Plate Black 208
Быстросъёмная площадка стандарта Arca Swiss. Конструкция площадки разработана с учетом особенностей крепления различных камер: зеркальных, системных («беззеркалок») и компактных фотоаппаратов. Широкая прорезь для винта, фиксирующегося в штативном гнезде камеры, позволяет нужным образом установить фотоаппарат, в независимости от его форм-фактора и габаритов. Соответствие площадки стандарту ArcaSwiss позволяет устанавливать камеру на штатив с головой Joby или любой другой штатив с соответствующим быстрозажимным креплением. Наличие отверстий со стандартной штативной резьбой 1/4 дюйма на самой площадке UltraPlate 208 позволяет закрепить аксессуары или дополнительные держатели.
Быстросъёмная площадка стандарта Arca Swiss. Конструкция площадки разработана с учетом особенностей крепления различных камер: зеркальных, системных («беззеркалок») и компактных фотоаппаратов. Широкая прорезь для винта, фиксирующегося в штативном гнезде камеры, позволяет нужным образом установить фотоаппарат, в независимости от его форм-фактора и габаритов. Соответствие площадки стандарту ArcaSwiss позволяет устанавливать камеру на штатив с головой Joby или любой другой штатив с соответствующим быстрозажимным креплением. Наличие отверстий со стандартной штативной резьбой 1/4 дюйма на самой площадке UltraPlate 208 позволяет закрепить аксессуары или дополнительные держатели.
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